候任美SEC主席揭露家族資產逾108億元

候任美SEC主席艾特金斯近日揭露家族資產逾3.28億美元（約新台幣108.6億元）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，候任美國證券交易委員會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）近日披露，他與妻子共同持有的個人資產價值超過3.28億美元（約新台幣108.6億元）。

綜合媒體報導，美國總統川普去年12月提名支持加密貨幣的顧問公司Patomak Partners執行長艾特金斯為新任SEC主席，負責監管規模達120兆美元（約新台幣3972.3兆元）的美國資本市場。

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阿特金斯將於本週四（27日）接受聯邦參議院的提名聽證會並接受質詢，在出席聽證會前夕，阿特金斯披露其與妻子亨弗瑞斯（Sarah Humphreys）共同持有的資產總額至少達3.28億美元，當中包括阿特金斯在其創立的諮詢公司Patomak Global Partners持有價值2500萬至5000萬美元（約新台幣8.27億元至16.55億元）會員權益、在加密領域的投資涵蓋現實資產代幣化平臺Securitize的看漲期權，價值25萬至50萬美元（約新台幣827萬至1655萬）等。

不僅如此，阿特金斯還揭露了他在政府以外組織的32個職位，其中包括8個家族信託、7個有限責任公司和6個非營利組織。

消息一出，引發外界對阿特金斯未來監管加密貨幣行業公正性的擔憂。但報導指出，阿特金斯此前曾承諾，若提名通過，將會辭去Patomak Global Partners執行長職務並出售相關股權。

對於上述報導，阿特金斯尚未回覆媒體置評請求。

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