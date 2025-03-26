蔡崇信警告AI泡沫 ! 外資打臉 :阿里上月才宣布擴大AI投資

蔡崇信示警AI泡沫言論，與阿里巴巴準備投入該領域的支出活動並不符合。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴集團董事長蔡崇信昨（26日）警告，數據中心建設恐正形成泡沫，因為目前建設速度可能超出人工智慧（AI）服務的初期需求，此言論一出，加劇了市場對人工智慧需求永續性的擔憂。

對此，外資瑞穗證券分析師喬丹·克萊恩（Jordan Klein）卻指出，蔡崇信的謹慎言論似乎與阿里巴巴自身的支出活動不一致。他強調，也許蔡崇信和阿里巴巴（管理階層）並不擔心自家公司在人工智慧領域投入過多或過度建設，而是擔心他們的競爭對手會這樣做。

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據報導，蔡崇信出席香港滙豐全球投資高峰會表示，從美國到亞洲，科技巨人、投資基金等無不搶建伺服器基地，但這波熱潮已有盲目發展的跡象，許多計劃在動工之初，根本沒有明確的客戶對象。

此番言論中，他特別點名包括亞馬遜、Alphabet和Meta等美國企業預計在今年投資AI基礎設施建設的情況。光是今年，亞馬遜公司、Alphabet 公司和Meta Platforms 公司就承諾分別斥資1000億美元（約新台幣3.3兆元）、750億美元（約新台幣2.48兆元）和高達650億美元（約新台幣2.14兆元）用於人工智慧基礎設施建設。

他直指，對「美國在AI領域拋出的投資金額感到震驚。他認為，現在大家談論的是5000億美元（約新台幣16.5兆元）、好幾千億美元的投資，他並不覺得非得砸這麼多錢不過。

但在上個月，阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在公司財報電話會議上告訴分析師，他們計劃「在未來三年內在雲端運算和人工智慧方面投入的資金將超過過去十年的總和」。

據了解，阿里巴巴集團在未來的3年，將投入超過3800億元人民幣（約新台幣1.73兆元），用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和。這將創下中國民企在雲端及AI硬體基礎設施建設領域最大規模的投資紀錄。

克萊恩給客戶的一份報告中指出，隨著人工智慧敘事，越來越像一場全球戰略軍備競賽，投資者應該會看到越來越多關於中國人工智慧的「謹慎評論」。

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