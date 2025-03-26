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DOGE下一步瞄準媒體 川普支持停止資助公廣機構

2025/03/26 09:59

美國總統川普表示，支持聯邦政府停止對《NPR》、《PBS》兩大公廣機構的資助。（美聯社資料照）美國總統川普表示，支持聯邦政府停止對《NPR》、《PBS》兩大公廣機構的資助。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（25日）表示，希望聯邦政府停止對新聞機構《全國公共廣播電台》（NPR）、《公共廣播電視公司》（PBS）的資助，並稱這些媒體對自己不友善，且浪費納稅人的錢。

綜合外媒報導，川普週二在白宮被問到，是否支持停止對這兩個公共媒體的資助時，川普表示，自己「很樂意這麼做」，暗示美國不再需要公共廣播公司。川普指出，現在全美有非常多的媒體，提供豐富的報導，這是不同時代的產物，而且他們花費的錢比其他任何同類網路都還要多，並稱，用納稅人的錢來支持這些媒體是「浪費錢」。

川普認為，公廣機構得到的補助「非常不公平」，而且這兩家擁有50多年歷史、接受政府資助的媒體「存在偏見」，如果能看到他們走入歷史，自己會感到非常的榮幸。

《NPR》和《PBS》長期以來一直是共和黨削減資金的目標，多年來，議員已經提出了多項旨在結束公共廣播公司資助的法案。在全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）持續推動縮減聯邦政府規模和削減成本的行動下，公廣機構的補助成為急迫的議題。

兩家公廣機構的執行長馬赫（Katherine Maher）和克爾格（Paula Kerger）預定在週三（26日）赴國會，在國會聽證會上作證。

川普的聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）也將矛頭指向了這些媒體的聯邦資金，並表明，他們的承銷公告可能違反聯邦法律。根據規範，公廣機構不得播放商業廣告，但可以註明贊助商。

《NPR》和《PBS》有一小部份的資金來自聯邦政府，《NPR》有1％的資金直接來自美國政府，《PBS》預算中則有16％的資金來自聯邦政府，這些媒體網路也從贊助商和個人捐款者獲得資金。

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