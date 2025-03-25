金價為何續漲 這項商品日增23噸黃金 創3年最大增幅

黃金ETF繼續出現大量資金流入，週一創下三年多以來的最大增幅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格持續走高，主因之一是黃金ETF（交易所交易基金）繼續出現大量資金流入，週一創下三年多以來的最大增幅。金價突破每盎司3020美元，較上週創下的歷史高點低不到40美元。彭博收集的數據顯示，ETF在上個交易日增加23噸黃金，創下2022年以來的最大單日增幅。

過去三年來，黃金ETF持續出現資金外流，因為高利率使得持有現金而非黃金對西方投資者更具吸引力。這一趨勢今年已經發生逆轉，為價格提供了支撐。

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由於貿易戰不斷升級，市場動盪，避險需求增加，金價今年已上漲15%。

週一，美國總統川普表示，即將對汽車進口關稅徵收25%，並表示將對委內瑞拉石油買家徵收25% 的關稅，同時也暗示一些國家可能會享受下週生效的互惠關稅減免。

週二倫敦時間上午10:21，現貨黃金上漲0.4%至每盎司3023.59美元，結束了連續三天的下跌。彭博美元現貨指數下跌0.1%。白銀、鉑金和鈀金均上漲。

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