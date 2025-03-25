晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價為何續漲 這項商品日增23噸黃金 創3年最大增幅

2025/03/25 20:29

黃金ETF繼續出現大量資金流入，週一創下三年多以來的最大增幅。（彭博）黃金ETF繼續出現大量資金流入，週一創下三年多以來的最大增幅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格持續走高，主因之一是黃金ETF（交易所交易基金）繼續出現大量資金流入，週一創下三年多以來的最大增幅。金價突破每盎司3020美元，較上週創下的歷史高點低不到40美元。彭博收集的數據顯示，ETF在上個交易日增加23噸黃金，創下2022年以來的最大單日增幅。

過去三年來，黃金ETF持續出現資金外流，因為高利率使得持有現金而非黃金對西方投資者更具吸引力。這一趨勢今年已經發生逆轉，為價格提供了支撐。

由於貿易戰不斷升級，市場動盪，避險需求增加，金價今年已上漲15%。

週一，美國總統川普表示，即將對汽車進口關稅徵收25%，並表示將對委內瑞拉石油買家徵收25% 的關稅，同時也暗示一些國家可能會享受下週生效的互惠關稅減免。

週二倫敦時間上午10:21，現貨黃金上漲0.4%至每盎司3023.59美元，結束了連續三天的下跌。彭博美元現貨指數下跌0.1%。白銀、鉑金和鈀金均上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財