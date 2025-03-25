CRIF：政府應宏觀看待金金併 加速金控整合

CRIF中華徵信所認為，新新併的最後結果也許有機會促成台灣金金併的新契機，也建議主管機關以更宏觀的態度看待金金併。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控與新光金控的「新新併」正在主管機關審核中。CRIF中華徵信所認為，新新併的最後結果也許有機會促成台灣金金併的新契機，也建議主管機關以更宏觀的態度看待金金併。

CRIF中華徵信所指出，國內金金併遲遲難以往前推進，主要原因在於主管機關以先推動民營金控合併為主，而公營金控體系複雜，較難撼動。台灣金控業的本位主義，其實忽略了全球金融業「數大就是美」的趨勢，更沒有關注到全球金融業在過去10年各種型態併購案中，正在快速縮小台灣金控業國際併購的空間。

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例如過去10年全球財富銀行併購案超過2000件以上，此類併購在2023年已經趨緩，就意味著全球市場洗牌告一段落。台灣金控業若各自為政，將會喪失在全球金融場的立足點，與業者希望在國際舞台發光的想法背道而馳。

CRIF分析，全球總資產前50大銀行的總資產大約要8000億美元起跳（約新台幣22.5兆元），即使以國泰金控加上富邦金控2024年底的總資產合計約25兆8345億元，也只是勉強跨過最低門檻。若以全球總資產前50大銀行的獲利門檻來看，至少也要新台幣2100億元以上；2024年富邦金控加國泰金控的獲利約2610億元，也僅小幅越過最低門檻，顯示台灣金控業的國際競爭力仍有很大的進步空間。

CRIF表示，政府積極打造台灣成為亞州資產管理中心，台灣金融業有很好的基礎，但受限於國內市場規模，金融業要發展未來，勢必要走出去在國際上攻城掠地，尤其是台灣大型企業東進投資風潮才剛開始，具備國際競爭力的金融業，才能協助台灣企業在全球市場中取得領先優勢。CRIF認為，金金併將是金融業發展的重要戰略，相較於穩定成長的金控業，金金併可以快速擴大規模。

CRIF建議主管機關，應該以更宏觀的態度看待金金併，並研擬更具彈性的法規與鼓勵措施。此外，也可推動「公營金金併」及開放「公民營金金併」的政策，加速國內金控整合，以最快速度發展出具備全球競爭力的國際型金控公司。

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