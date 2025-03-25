經部攜手宜蘭推新創 13年扶植258家業者

宜蘭縣府工旅處今天在縣府多媒體簡報室舉辦首場「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」計畫書撰寫說明會，吸引超過50家業者與會。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕經濟部中小及新創企業署鼓勵國內中小企業加強技術與服務創新研發，針對宜蘭縣部分，13年來攜手縣府扶植258家業者提升創新技術與服務，以每家補助上限100萬元計算，已投入超過2千萬元提升產業發展。有受助業者透露，降低成本並增加百萬產值，對中小企業來說如雨後甘霖。

2012年經濟部與縣府合作，推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」補助縣內中小企業技術創新研發，提升產業競爭力，截至去年吸引455家業者申請，經評選共有258家通過。

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宜蘭縣府工商旅遊處表示，每年經濟部針對計畫挹注1千萬元，縣府出資450萬元，鼓勵中小企業從事技術、產品等研發與創新，來強化企業競爭優勢，因上限補助高達100萬元，申請相當踴躍，平均1年約有35家業者提出，但僅不到20家通過。

工旅處指出，每年計畫均有核定主題及發展目標，今年宜蘭優先支持「觀光產業」、「六級產業」、「文創產業」、「高齡友善」及「綠能產業」等重點，預計簽約18至19件，為協助業者通過評選，提前辦理計畫說明會暨計畫書撰寫特訓班，協助業者更加了解補助計畫的核心目的及提案撰寫方法。

工旅處今天在縣府多媒體簡報室舉辦首場說明會，吸引超過50家業者與會，明天則將於宜蘭青年交流中心上午9點舉辦第2場次。參與說明會的林姓業者指出，自己從事食品加工，期望能夠獲得評委青睞，用補助款建置觀光工廠，增加產品曝光度。

宜蘭蘇澳有業者在計畫挹注下，投入防水包及配件製作，同時取得3項發明專利，更受邀赴法國巴黎參加發明展。業者分享，這筆補助對中小企業來說如雨後甘霖，並幫助我們夢想成真，讓世界看見台灣。

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