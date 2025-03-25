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台積電帶動商務需求 左營高鐵科技之心公辦都更最後一塊拼圖簽約

2025/03/25 13:52

左營高鐵科技之心公辦都更案最後一塊拼圖，由高市副市長林欽榮（右）與國城建設董事長洪平森（左）簽約。（記者葛祐豪攝）左營高鐵科技之心公辦都更案最後一塊拼圖，由高市副市長林欽榮（右）與國城建設董事長洪平森（左）簽約。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐帶動商務等需求，左營高鐵科技之心公辦都更案最後一塊拼圖，今天（25日）由高市副市長林欽榮與國城建設旗下的盈舜營造簽約，林欽榮強調此案開發後，可為北高雄科技新門戶注入強勁動能，讓高鐵左營站的後站變前站。

左營高鐵科技之心公辦都更案的商三A、B基地，去年6月由國揚集團得標簽約；最後一塊拼圖的商四基地，最優申請人是國城建設集團旗下的盈舜營造，今天由林欽榮與國城建設董事長洪平森簽約，3處基地預定同時於明年第3季動工。

盈舜營造預計投資16億元，規劃興建地上24層、地下5層的住商大樓，總開發量體約6000坪；同時允諾捐贈1000萬元，改善車站、基地至半屏山的周邊步道，打造沿街綠軸開放空間，讓市民到半屏山登山時更安全，並另捐贈一組YouBike。

林欽榮致詞說，左營高鐵站擁有三鐵共構優勢，這3塊地自2007年高鐵通車後，閒置17年，陳其邁上任後提出北城計畫，除了將楠梓中油煉油廠變更為「楠梓產業園區」，提供台積電設置2奈米廠，同時推動左營高鐵站區開發，定位左營高鐵科技之心，成為北高新門戶及科技產業聚落，期盼「讓高鐵左營站的後站變前站」

林欽榮強調，台積電高雄第1座二奈米廠，將於今年量產；第2座預計明年營運，2027年5座廠全部投入營運，5座廠共有8千員工，對於商辦、會展、餐飲零售服務的需求更強烈。

盈舜營造副總洪嘉聰表示，高鐵左營站後站的發展，比前站緩慢，他感謝陳其邁上任後，率高市府團隊招商引資，招商台積電到高雄煉油廠區，並將高鐵科技之心打造為科技S廊帶的核心，透過公私協力共創高雄繁榮。

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