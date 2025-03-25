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女股神對美經濟短期前景持悲觀看法 料Fed和川普將出手干預

2025/03/25 13:48

方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）對美國經濟的短期前景持悲觀看法。（彭博）方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）對美國經濟的短期前景持悲觀看法。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）近日受訪時，對美國經濟的短期前景持悲觀看法，不過她認為，美國聯準會（Fed）與川普（Donald Trump）川普將很快會出手干預。

綜合媒體報導，伍德近日接受彭博採訪時指出，隨著貨幣流通速度下降，美國經濟已經陷入滾動式衰退，並指在「持續衰退」的背景下，人們對失業的恐懼，促使人們儲蓄更多的現金而不是消費，並預料美國經濟恐將迎來1到2個季度的負增長。

但即便如此，伍德認為，經濟衰退將有助於川普政府減稅、聯準會降息奠定基礎。

伍德還預料，隨著通膨進一步降溫，食品、汽油和部分租金的價格的下降，聯準會將在今年降息2到3次，甚至更多次。

除此之外，伍德也在訪問中透露，她在近期市場低迷之際，一直在加碼買進特斯拉（Tesla）股票以及Coinbase和Robinhood等與加密貨幣相關資產。

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