高盛全面下調「AI伺服器」目標價 廣達遭砍21％

高盛下調AI伺服器出貨量預測，產業成長面臨放緩。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資高盛昨（24日）同步下調AI伺服器的出貨量和訓練收入。據報導，高盛下調AI伺服器市場展望，也全線下調了多家台灣AI伺服器供應鏈的獲利預測和目標價，包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等。

值得注意的是，這5家供應鏈廠中，僅廣達（Quanta）一家的評級被下調至「中性」，目標價下修幅度也是最大、達21%，由371元下修至293元。

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其他4家供應鏈的目標價下修幅度則介於7%-13%，但評級仍為買入。

高盛分析師團隊認為，因產品過渡期影響、供需不確定性以及生產複雜性挑戰等因素，下調了機架級AI伺服器（Rack-level AI Server）銷量預測，預計2025年及2026年出貨量分別從3.1萬台和6.6萬台下調至1.9萬台和5.7萬台（以144-GPU等效計算），市場規模為540億美元（約新台幣1.78兆元）及1560億美元（約新台幣5.15兆元），之前預測為880億美元（約新台幣2.9兆元）及1820億美元（約新台幣6兆元）。

至於高功率AI伺服器，預計2025年及2026年銷量皆是42.3萬台（以8PU當量計算），市場規模為1060億美元（約新台幣3.5兆元）及1040億美元（約新台幣3.4兆元），之前預測為900億美元（約新台幣2.9兆元）及660億美元（約新台幣2.1兆元）。

AI推理伺服器，預計2025年及2026年銷量將成長41%及39%，價值將成長105%及33%，這得益於應用領域的不斷擴大。

通用伺服器，預計2025年至2026年銷售量將成長6%及4%，營收將年增9%及7%，這得益於更換週期的逐步恢復和新CPU平台的推出。

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