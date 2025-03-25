WSJ：兩起737 MAX客機墜毀 波音正在撤回認罪協議

知情人士透露，波音正在尋求撤回先前達成的認罪協議。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，飛機大廠波音（Boeing）正在尋求撤回先前達成的認罪協議，這項協議涉及一起持續多年的刑事詐欺訴訟，波音於案件中被指控在兩起737 MAX客機墜毀前欺騙了監管機構。

《華爾街日報》報導，這家航空巨頭正在向美國司法部尋求更大的寬恕，在川普政府領導下，司法部正在審查大量尚未開庭，或是未經法院批准的未決刑事案件。波音在去年7月承認了欺騙美國聯邦航空總署（FAA）的罪名，但德州聯邦法官在12月否決了這項決議，將這起案件留給了川普政府。

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部份人士表示，波音現在將受益於川普政府司法部的新視角，該部門傾向於修改協議的部份內容。允許波音撤銷認罪協議，或是減輕對於該公司的懲罰，這預計也將成為川普政府對部份執法採取寬鬆態度最明顯的案例之一。

2018年和2019年爆發的2起737 MAX墜機意外共造成346人死亡。雙方仍在針對如何對協議提出修改進行談判，預計將於4月11日向負責該案的美國地區法官提出修改建議。知情人士表示，正在討論的一個潛在的變化是，波音是否可以放棄聘請外部監察人員來確保公司遵循法律。

拜登政府執政期間，波音達成認罪協議，在此之前，波音已與政府達成和解，公司被處3年緩刑。在緩刑期即將到期的前幾天，2024年1月，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）營運的一架737 MAX客機發生門板脫落意外，這起事件引起了針對波音製造流程的重新審查，並引發了司法部的新調查。

檢察官隨後發現，波音違反了緩刑條款，包括未能解決南卡羅萊州工廠員工偽造某些必須檢查規定的報告。波音最初對該部門的調查結果提出異議。認罪將使波音背負重擔，例如，波音可能需要國防部給予豁免，以避免該公司被暫停或禁止作為國防承包商。

但波音最終同意根據拜登政府的協議認罪，該協議要求波音支付2.43億美元（約新台幣80.43億元），斥資4.55億美元（約新台幣8.44億元）改善法律遵循、品質和安全計劃，並聘請外部監督員。

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