進展太慢！歐議員籲歐盟加速推動晶片法案2.0

歐洲議會議員籲歐盟執委會加速推動「晶片法案2.0」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲議會議員週一（24日）呼籲歐盟執委會為地區內的半導體啟動一項新的支援計劃，加速推動「晶片法案2.0」，以投資AI（人工智慧）晶片和其他落後的技術。

《路透》報導，議會3大派系代表撰寫、54名議員一同連署的信件表示，最近的地緣政治發展表明，歐洲不能理所當然的認為自己能夠繼續獲得先進技術。信中指出，布魯塞爾必須採取積極的措施，使歐盟成為具有吸引力的研究、生產和投資地點，並批評在2023年通過的《晶片法案》進展「太慢」。

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議員們的請求，與上週歐洲頂尖晶片產業公司發出的類似呼籲相呼應。歐盟執委會尚未公佈半導體產業的詳細計劃，但已預告今年打算推出5項計劃，以刺激歐洲投資，特別是在AI領域。

這封致歐盟執委會數位事務負責人維克庫寧（Henna Virkkunen）的信件表示，這一系列計劃並未涉及半導體，這令人遺憾，因為晶片是「歐盟工業雄心的關鍵」。針對報導，維克庫寧辦公室的發言人並未立即回應。

2023年推動的歐盟《晶片法案》引發了一波投資浪潮，但在美國晶片大廠英特爾（Intel）擱置在德國新建大型工廠的計劃後，歐洲為能吸引更多先進的晶片製造商。信中指出，基於「目前的地緣政治現實」，解決這一問題和其他問題變得更加急迫。歐洲需要保護自身領先企業免受治外法權和美中之間不斷升級的競爭影響。

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