小摩：關稅不確定性 全面看空美元

摩根大通4年來，首度全面看空美元。

（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普第二任總統任期對全球貨幣產生了巨大影響，今年初迄今，美元相對幾種主要貨幣出現貶值。摩根大通（JPMorgan）貨幣策略師表示，關稅執行的不確定性及美國經濟活動疲軟程度超乎預期，將全面看空美元。

值得注意的是，這是摩根大通在4年來，首度全面看空的言論。

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根據華爾街日報美元指數（WSJ Dollar Index），在過去9週中，居然出現7週收跌的現象，幾乎抹去了自11月5日大選以來的漲幅。川普總統上任後掀起從貿易到政治的「新世界秩序」，美元地位受到考驗。

由於擔心關稅不確定性損害美國經濟，今年美元兌加拿大以外的所有其他已開發市場貨幣均走弱。根據華爾街日報美元指數（WSJ Dollar Index）幾乎抹去了自11月5日大選以來的漲幅。

路透指出，到目前為止，2025年最大的貨幣贏家不包括美元。美元對英鎊、歐元、瑞典克朗均出現貶值，其中在3月第一週時，英鎊兌美元創下2009年以來最大單週漲幅、上漲5%。

與此同時，歐元兌美元匯率約為 1.09美元，達到自2024年11月5日美國大選以來的最高水準。美國銀行預計，到2025年底，該貨幣對將進一步上漲至1.15美元。

自於日幣因利率上調及避險資金流入，日圓兌美元今年迄今已升值約6%。值得注意的是，兌美元匯率大幅上漲卻未被市場注意的是瑞典克朗，該匯率已升值9%，為2023年底以來的最高水平，與復甦的歐元相比也保持穩定。

《金融時報》指出，1920世紀30年代，聯準會退出貨幣承兌市場，美國遭受了一系列嚴重的銀行業和金融危機，導致美元作為英鎊競爭對手的地位「遭遇挫折」。

但在第二次世界大戰結束後，美國成為西方世界唯一的超級大國，為美元創造了機會，但在當時的財政官員懷特 （Harry Dexter White） 的介入，美元的國際地位才得以鞏固。

《金融時報》強調，美元持續的主導地位不僅源於純粹的數字，而是美國在全球GDP和金融交易中的巨大份額，源自於「關係和互惠」。

但川普重返白宮僅用了幾個月的時間，就削弱甚至摧毀了這些關係和互惠互利。

川普和他的任命者對近一個世紀以來美元主導地位所依據的價值觀和安排提出了質疑。有史以來，這是第一次，人們對於維持這一主導地位的機構的存亡產生了懷疑，包括外界對美國的經濟例外論產生質疑，以及美國隨意採取制裁措施，也對美元構成危險。

《華爾街日報》認為，川普總統上任後掀起從貿易到政治的「新世界秩序」，美元地位將受到考驗。

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