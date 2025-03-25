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川普關稅政策可能軟化 美股四大指數大漲、台積電ADR漲2.51％

2025/03/25 07:18

美國華爾街股市主要指數24日大漲，其中道瓊大漲將近600點。（路透）美國華爾街股市主要指數24日大漲，其中道瓊大漲將近600點。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮稍早指出，美國總統川普（Donald Trump）考慮下週實施的關稅措施，比先前預想狀態更加溫和，美國華爾街股市主要指數24日應聲大漲，其中道瓊大漲將近600點。

綜合媒體報導，川普原定於4月2日實施的對等關稅措施，市場盛傳可能排除一系列針對特定行業的關稅，汽車、晶片等特定產業可望得到豁免。投資人紛紛買進先前受創的科技股，輝達上漲超過3％，超微半導體（AMD）大漲近7％，而受到美國降低關稅樂觀情緒推動，特斯拉股價飆漲11.93%。台積電ADR今日上漲2.51%，收在181.16美元。

道瓊工業指數揚升597.97點或1.42%，收42583.32點。

標準普爾指數上漲100.01點或1.76%，收5767.57點。

那斯達克指數勁揚404.54點或2.27%，收18188.59點。

費城半導體指數攀漲136.27點或2.99%，收4694.22點。

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