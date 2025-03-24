吳東亮憂電價上調 恐衝擊產業競爭力

工商協進會理事長吳東亮今表示，產業電價必須仍具備國際價格的競爭力，民生電價雖較低，但凡調整就會影響民生，確實調整陷入兩難，台電補貼案極需朝野協商達成共識。。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕電價審議委員會預計在本週五舉行，工商協進會理事長吳東亮今表示，產業電價必須仍具備國際價格的競爭力，民生電價雖較低，但凡調整就會影響民生，確實調整陷入兩難，台電補貼案極需朝野協商達成共識。

吳東亮今出席工商協進會公亮講座，會前受訪表示，電價調整是非常困難的問題，企業界都希望能在電力充裕、穩定多元且有價格競爭力的環境經營事業，如此才能安定成長。

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吳東亮坦言，台電是因發電成本飆漲導致虧損，站在公司經營的角度，如此鉅額虧損若非有政府支持，公司早就倒了，然而補貼預算也遇到阻礙，導致電價須上漲，影響工業與民生用電電價。

吳東亮續說，工業用電必須能與國際競爭，目前國內工業電價與韓國已差不多，民生電價雖較低，但凡一調動就會影響民生，也是陷入兩難，極需朝野協商達成共識，才能往前走。

另美國總統川普的對等關稅政策將在4月2日生效，美國財政部長貝森特日前點名「骯髒15國」可能包括台灣。吳東亮對此表示，川普新關稅政策對每個國家都有一定的衝擊，會改變過去習慣的國際貿易活動與標準。

吳東亮建議，台灣要主動因應，包括調降關稅較高的項目，或增加採購美國貨品，例如阿拉斯加天然氣，以及赴美國投資，像是台積電已宣布加碼投資美國，「這些都是好事情」，可望降低與美國的貿易摩擦。

談及核電，吳東亮表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言已提出美國可協助台灣進行核電開發，行政院長卓榮泰也表達意願，若有新技術願合作與考慮，盼核電有機會向前跨步。

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