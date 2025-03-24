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王道銀加速申設澳洲分行 力拚海外獲利佔比逾5成

2025/03/24 19:01

王道銀行2024年獲利亮眼，董事長駱怡君（左4）今日指出，王道銀積極拓展海外市場，期望中長期海外獲利占比，能由目前的4成提升至超過5成。（記者李靚慧攝）王道銀行2024年獲利亮眼，董事長駱怡君（左4）今日指出，王道銀積極拓展海外市場，期望中長期海外獲利占比，能由目前的4成提升至超過5成。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）2024年獲利亮眼，每股稅後盈餘（EPS）首度達1元，為成立以來的歷史新高，王道銀董事長駱怡君今 （24） 日指出，王道銀澳洲雪梨辦事處已於3月6日開業，將盡快申請升格分行，新加坡則已透過創投成立海外據點；美國子行華信銀行更將積極掌握美國總統川普上任後的商機，擴大業務項目以提昇獲利貢獻，期待中長期海外獲利占比，能由目前的4成提升至超過5成。

目前國內金融業僅有３家銀行在美國設有子行，王道銀行的華信銀行是其中之一。王道銀行董事長駱怡君今日分析美國總統川普上任後的經濟情勢，認為雖然關稅政策反覆不定，但考量美國已將高階主管的稅負抵減上限取消，高收入者在美國的消費潛力可期，再加上台積電 （2330）擴大赴美投資，將帶動上下游供應鏈向美國擴展．王道銀行正好藉由美國華信銀行子行，把握機會擴大業務規模及獲利。

除了美國之外，王道銀行也積極拓展澳洲、新加坡市場，澳洲雪梨辦事處已於3月6日正式成立，也已透過創投在新加坡成立海外據點O-Bank Capital Asia。駱怡君表示，未來將加大力道拓展澳洲業務，希望能盡快讓辦事處升格分行，期望王道銀能夠「成為澳洲最有影響力的台資銀行」。

此外．王道銀行在香港也有一家分行，持股44.27%的日盛台駿國際租賃則有部分中國業務，駱怡君表示，今年中國的經濟狀況不是很好，目前不是大幅擴張的時機，要更為著重資產品質，業務拓展必須謹慎。

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