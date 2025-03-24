晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國擬幫金門蓋供水道 水利署：中方單方構想

2025/03/24 18:26

水利署長期推動金門水資源建設，目前金門水源充足、自有水源達75%以上。圖為金門海淡廠。（資料照）水利署長期推動金門水資源建設，目前金門水源充足、自有水源達75%以上。圖為金門海淡廠。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導中國福建省擬建金門供水第二通道，形成雙水源供水體系統。對此，水利署回應，目前金門水源充足、自有水源達75%以上，並無興建供水第二通道需求，本案僅是中國單方的構想。

經濟部強調，任一自中國引水變更，均須依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規定辦理。

水利署說明，政府長期投入金門地區水資源建設，水利署依行政院核定「離島地區供水改善計畫」，自2006年至2024年總計投入22.58億元，已完成金門海水淡化廠、大小金門連通管、水庫浚渫、地下水保育、淨水場與供水管網改善等工作。

水利署續指，目前金門地區公共用水需求量每日2.5萬噸，除由中國引水每日2.1萬噸（設計最大量每日3.4萬噸），其他尚有海淡水、湖庫水、地下水，備援水源相當充足，自有水源達75%以上，可確保金門地區用水安全。

另外，離島地區供水改善計畫第三期計畫，水利署表示，已陳報行政院審議中，預計持續投入6.25億元加強金門地區供水改善及地下水保育，照顧離島居民用水。

水利署補充，金門自中國引水是在2014年核定推動，總經費9.65億，中央投入8.21億，自2018年8月起由金門縣自來水廠與中國福建省供水公司簽訂購（供）水商業契約，開始向中國買水，是金門地區多元水源一環，設計最大量每日3.4萬噸，目前尚無中方所建議增建供水第二通道需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財