中國擬幫金門蓋供水道 水利署：中方單方構想

水利署長期推動金門水資源建設，目前金門水源充足、自有水源達75%以上。圖為金門海淡廠。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導中國福建省擬建金門供水第二通道，形成雙水源供水體系統。對此，水利署回應，目前金門水源充足、自有水源達75%以上，並無興建供水第二通道需求，本案僅是中國單方的構想。

經濟部強調，任一自中國引水變更，均須依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規定辦理。

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水利署說明，政府長期投入金門地區水資源建設，水利署依行政院核定「離島地區供水改善計畫」，自2006年至2024年總計投入22.58億元，已完成金門海水淡化廠、大小金門連通管、水庫浚渫、地下水保育、淨水場與供水管網改善等工作。

水利署續指，目前金門地區公共用水需求量每日2.5萬噸，除由中國引水每日2.1萬噸（設計最大量每日3.4萬噸），其他尚有海淡水、湖庫水、地下水，備援水源相當充足，自有水源達75%以上，可確保金門地區用水安全。

另外，離島地區供水改善計畫第三期計畫，水利署表示，已陳報行政院審議中，預計持續投入6.25億元加強金門地區供水改善及地下水保育，照顧離島居民用水。

水利署補充，金門自中國引水是在2014年核定推動，總經費9.65億，中央投入8.21億，自2018年8月起由金門縣自來水廠與中國福建省供水公司簽訂購（供）水商業契約，開始向中國買水，是金門地區多元水源一環，設計最大量每日3.4萬噸，目前尚無中方所建議增建供水第二通道需求。

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