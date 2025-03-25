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台股今日重點

2025/03/25 06:40

週一（24日）加權指數跌102.46點，收2萬2106.64點。（歐新社資料照）週一（24日）加權指數跌102.46點，收2萬2106.64點。（歐新社資料照）

1.台股週一（24日）指數開盤跳空上漲139.28點，以2萬2348.48點開出，在台積電領電子反攻，航運、營建、油電等傳產，與金融股助攻下，指數開高走高，漲171點，來到2萬2380點，不過，隨著台積電賣單釋出，加上AI股翻車下殺，及光電、通訊、電子零組件等電子股，與傳產股普遍走跌下，指數紅翻黑，終場指數跌102.46點，收2萬2106.64點。

2.臺灣證券交易所公告，鋼鐵股中鴻（2014）因去年底每股淨值低於票面，將暫停融資融券交易，相關調整從3/25日起實施。

3.合庫金控（5880）董事會通過去年盈餘分配案。合庫金擬配發現金股利每股0.7元，預計將發出106.57億元股息，每股配發股票股利0.3元，合計股利1元，維持與去年同樣水準。

4.外資繼上週五賣超176.85億元，週一（24日）再賣超114.72億元，台股下跌102點，陷22100點保衛戰，而8電子則淪為提款機，其中又以華邦電最慘，遭砍1.86萬張，受外資倒貨衝擊，股價開低走低，摜破20元，終場下跌5.23%，收19.95元，成交量為10.34萬張。

5.主計總處公布2月失業率3.34％、創25年同月最低，但較1月上升0.04個百分點，主要是年後轉職潮影響；經調整季節因素後，2月失業率為3.35％、創2000年12月以來新低，較1月下降0.02個百分點。主計總處表示，目前整體勞動市場穩定。

6.雞蛋大廠大武山（6952）今日董事會決議通過以每股25元，總交易金額3.825億元，向國興畜產買下福記冷凍食品51%股權，取得2席董事，預計第2季完成交易，跨入蛋品加工市場。

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