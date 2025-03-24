黃仁勳新穿「鑲釘皮夾克」 人形機器人親手贈送

黃仁勳身穿夾克與人形機器人見面後擺出姿勢。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近收到一件由ERL（一家美國加州服飾品牌）設計的鑲釘皮夾克，贈品是來自1X Technologies，這是一家生產人形機器人的人工智慧公司。

1X Technologies最近宣布與輝達建立研究合作夥伴關係，黃仁勳與人形機器人之間進行交流。1X執行長Bernt Børnich在聲明中表示，到2025年底，該公司希望在「幾百到幾千」個家庭中開始對人形機器人Neo Gamma進行早期測試。

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Børnich在接受Tech Crunch採訪時表示：「Neo Gamma今年將進入千家萬戶。我們想邀請早期採用者在今年幫助我們開發這個系統。希望它能夠在人們中間生活和學習，為此，我們需要人們將Neo帶入他們的家中，並幫助我們教它如何表現。」

透過這些家庭測試，1X將能夠收集有關Neo Gamma如何在家庭中運作，以及如何將其訓練為最大限度發揮其功能的內部AI模型的資料。

ERL為黃仁勳提供Neo Gamma人形機器人贈送的訂製皮夾克。這款夾克的右胸上飾有NVIDIA標誌，前腰帶則印有 ERL品牌標誌。夾克的背面也印有NVIDIA的標誌。

黃仁勳身穿獲贈的夾克與人形機器人互動。（取自網路）

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