晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳新穿「鑲釘皮夾克」 人形機器人親手贈送

2025/03/24 16:02

黃仁勳身穿夾克與人形機器人見面後擺出姿勢。（取自網路）黃仁勳身穿夾克與人形機器人見面後擺出姿勢。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近收到一件由ERL（一家美國加州服飾品牌）設計的鑲釘皮夾克，贈品是來自1X Technologies，這是一家生產人形機器人的人工智慧公司。

1X Technologies最近宣布與輝達建立研究合作夥伴關係，黃仁勳與人形機器人之間進行交流。1X執行長Bernt Børnich在聲明中表示，到2025年底，該公司希望在「幾百到幾千」個家庭中開始對人形機器人Neo Gamma進行早期測試。

Børnich在接受Tech Crunch採訪時表示：「Neo Gamma今年將進入千家萬戶。我們想邀請早期採用者在今年幫助我們開發這個系統。希望它能夠在人們中間生活和學習，為此，我們需要人們將Neo帶入他們的家中，並幫助我們教它如何表現。」

透過這些家庭測試，1X將能夠收集有關Neo Gamma如何在家庭中運作，以及如何將其訓練為最大限度發揮其功能的內部AI模型的資料。

ERL為黃仁勳提供Neo Gamma人形機器人贈送的訂製皮夾克。這款夾克的右胸上飾有NVIDIA標誌，前腰帶則印有 ERL品牌標誌。夾克的背面也印有NVIDIA的標誌。

黃仁勳身穿獲贈的夾克與人形機器人互動。（取自網路）黃仁勳身穿獲贈的夾克與人形機器人互動。（取自網路）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財