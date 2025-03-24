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「泰」慘了！印度放行白米出口 泰米摔至2年半新低

2025/03/24 16:25

印度取消白米出口限制，對泰國等競爭對手形成巨大壓力。（彭博）印度取消白米出口限制，對泰國等競爭對手形成巨大壓力。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了促進經濟成長，印度取消白米出口限制，希望推升農產品出口，此舉對泰國等競爭對手形成巨大壓力，泰米跌至2年半左右新低。

《金融時報》24日報導，印度是世界最大的白米出口國，本月決定開放所有白米出口，對競爭對手帶來壓力。截至上週，泰國基準白米每噸價格已從 2024 年 1 月的 669 美元，跌至 405 美元。

若以上述數據推算，泰國米價跌幅約39.5%，創下 2022 年 10 月下旬以來最低水平。隨著印度出口白米，泰國當地貿易商對曼谷郵報吐苦水，直言「這非常令人擔憂，因為印度和越南的米價非常低，市場供過於求」。

另一家泰國貿易商也指出，越南及巴基斯坦都在積極銷售白米，連預熟米（Parboiled Rice）的價格都遭到波及。

對於印度突然解禁白米出口，《金融時報》認為是印度經濟放緩，政府希望增加農產品和食品出口，提高收入和農民收入，預計 2024 年 9 月至 2025 年 10 月期間，白米出口量將達到創紀錄的 2150 萬噸。

巴基斯坦拉哈爾白米出口廠總監沙菲克（Ibrahim Shafiq）說，印度米回到國際市場，非洲和印尼將再度轉向廉價的印度米；班加羅爾稻米經濟學家莫漢蒂（Samarendu Mohanty）亦稱，一旦印度重返市場，就沒有人能與印度競爭了，將會迫使其他國家退出非洲市場。

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