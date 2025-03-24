這家AI公司曾獲台積電投資青睞 拒Meta 264億元收購

韓國晶片新創公司FuriosaAI拒絕Meta Platforms Inc.的8億美元（台幣264億元）收購要約。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，韓國晶片新創公司FuriosaAI拒絕Meta Platforms Inc.的8億美元（台幣264億元）收購要約，選擇將業務發展為一家獨立公司。韓媒也指出，Furiosa AI執行長白俊浩（June Paik，音譯）當天在內部宣布，不會與Meta進行收購談判。

FuriosaAI是少數受到Met 青睞的亞洲新創公司之一，致力開發用於人工智慧推理或服務的半導體，採用台積電5奈米晶片和SK海力士的HBM3記憶體晶片。

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今年2月底韓國中央日報曾報導，FuriosaAI與台積電旗下投資部門台積電全球 （TSMC Global） 正在討論投資規模和條件，但尚未定案。

FuriosaAI由曾在三星電子公司和超威半導體公司工作的June Paik領導，這家成立八年的公司的第二代處理器 RNGD旨在挑戰行業領導者輝達，以及其他新創公司Groq Inc.、SambaNova Systems Inc.和Cerebras Systems Inc.的產品。

FuriosaAI總部位於加州門洛帕克正研發專為自己的AI工作負載設計的晶片，包括為Facebook和Instagram上的排名和推薦廣告提供支援。2023年，公司推出首款客製化AI推理晶片，並於去年發布升級版本。其最新晶片RNGD採用台積電5奈米製程，並使用SK海力士公司提供的HBM3記憶體晶片。

FuriosaAI擁有約150名員工，其中15名在矽谷辦事處工作，目前正在向LG AI Research和沙烏地阿美等客戶提供其晶片樣品。該公司計劃在最終進行首次公開募股之前籌集資金。他們表示，預計該公司將在大約一個月內完成C輪融資，該金額預計將超過目標金額。

這位因事屬私密而不願透露姓名的人士表示，Meta自今年年初以來一直在討論收購FuriosaAI。

Meta正大力投資人工智慧基礎設施，尋求在與OpenAI和谷歌等公司，以及杭州的DeepSeek等新興公司的快速競爭中取得更好的成績。1月中旬，Meta執行長祖克柏表示，Meta今年將花費高達650億美元，包括建造大型資料中心和擴大AI員工隊伍的支出。Meta預計最終將在AI基礎設施上投入數千億美元。

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