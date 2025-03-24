關稅陰霾籠罩！台股開高走低，台幣又回到33字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等關稅宣布進入倒數，台股今日開高走低，年線得而復失，新台幣兌美元匯率也再度貶破33元整數大關，惟低點33.052元未過前低，中午暫時收在33.032元、貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量6.25億美元。

新台幣匯價上週貶破33元大關後，在33元附近來回整理，分析師指出，美元上週略為轉強，然而，這波台幣走貶最大主因還是在美國科技股修正，台股受到連動，外資逢高獲利了結並匯出熱錢所致，短線上，台幣要止跌回升，仍要看外資臉色，不過，出口商每逢月底、季底有作帳需求，預期在出口商拋匯動能挹注下，除非33.2元貶破，否則台幣應該還是在32.8元至33.1元區間內整理。

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本週市場除靜待下週美國即將公布的對等關稅細節外，美國本週將公布2月個人消費支出（PCE）物價指數以及美國第四季經濟成長率數據，前者為聯準會最重視的通膨指標，此外，聯準會上週公佈的利率點陣圖雖然仍顯示今年降息次數維持2次，但聯準會官員意見分歧，本週有多位官員有公開的談話，是否有更多出人意表內容，直得注意。

新台幣今早以32.99元、貶值0.2分開出，最低下探至33.052元。主要亞幣反映美元轉強也紛紛走貶，其中，日圓早盤最低來至149.953兑1美元，再度逼近150大關；人民幣離岸價也貶至7.2647兑1美元、韓元早盤貶幅則有0.29%。

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