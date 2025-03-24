撥補落空仍要極力爭取 郭智輝：台電舉債能少一點

經濟部長郭智輝表示，現在仍爭取立法院同意撥補。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部預計本週五（28日）召開電價費率審議委員會，拍板4月電價。經濟部長郭智輝表示，現在仍是爭取大院同意撥補，撥補通過相信對台電財務有相當大的助益，舉債能少一點，利息就會降低一點。

在野黨質疑過去政府已補助台電3000億元，台電還要漲電價，是4年來第5度調漲電價。郭智輝今在立法院經濟委員會會前受訪時表示，影響電價的時間與環境變數都不同，過去台電獲得撥補約3000億元，但因電價凍漲而吸收的金額約6000億元，台電現仍有負債，也很努力在降低成本，過去台電發電成本上升仍是因為烏俄戰爭引發油價等各項燃料成本上漲等因素。

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外界建議，若不用核電，台電虧損會越來越多，甚至可能是無底洞，尤其5月核三2號機除役後進入非核家園，恐怕越虧越慘。郭智輝回應，核電議題仍基於三原則，一是全民有共識，再來是最重要的，二是核廢料可處理，三是確保核能安全，「大家都希望用電，但都希望核廢料不要在我家附近處理，這是我們最大的困難」，若上述問題能獲解決，法令也修正完成，核電處理原則不變。

網友議論電價若上漲，雲豹能源將是受惠者，股價可望再上漲。對此，郭智輝表示，大家可以檢視台電向雲豹採購多少綠電，可說是微乎其微，雲豹對台電的影響可說是無，大家這樣點名，對台電不太公平，各界對台電的意見都會接受並審視是否有疏漏。

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