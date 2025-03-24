晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中華電信斥資46億元投資E2A海纜建設 強化亞洲北美數位連接

2025/03/24 09:12

中華電信斥資46億元投資E2A海纜建設，強化亞洲北美數位連接。（記者王憶紅攝）中華電信斥資46億元投資E2A海纜建設，強化亞洲北美數位連接。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信宣布投資全新海底電纜系統「E2A」，全長約1萬2500 公里的跨太平洋光纖網路，由中華電信（CHT）、韓國SK寬頻（SKB）、日本軟銀（SoftBank）及美國威訊電信（Verizon）共同籌建，將採用最先進技術建造，大幅提升亞洲與北美之間的數位連接能力。E2A海纜預計於2028下半年啟用。

中華電信指出，隨著AI雲端運算、數據處理及新一代行動網路的快速發展，超高容量、低延遲的基礎設施需求前所未有地強勁。E2A的建設標誌著全球通信技術的重大進展，將提供前所未有的性能、擴展性與可靠性，並融合可持續發展的設計理念，以實現更高效與環保的數據傳輸。

中華電信表示，E2A海底電纜系統橫跨太平洋，串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山（Maruyama）及美國加州莫羅灣（Morro Bay），為區域與全球通訊提供關鍵基礎設施，將為AI應用、數據中心及雲端服務提供強大的骨幹支援，確保跨太平洋及亞洲區域內的高速連接。

中華電信強調，這條橫跨太平洋的E2A海纜未來可與即將完工的SJC2以及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位，除了滿足持續成長的業務需求外，亦可進一步提升整體網路韌性。此外，中華電信也可經由不同的海纜組合方案，提供亞洲與美國之間多樣化海纜解決方案，不但能滿足客戶多元化的需求，也同時讓中華電信的國際業務發展布局更為完整。E2A海纜系統預計於2028下半年正式啟用，屆時將能大幅提升太平洋區域的數位能力與連結品質。

中華電信說，E2A海纜聯盟匯聚全球領先的電信業者，展現共同承諾，致力於擴展與強化區域及全球數位基礎設施。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成『海、地、星、空』的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元的需求。

E2A海纜聯盟由中華電信、SK寬頻股份有限公司、軟銀株式会社和Verizon Business Global LLC組成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財