美股4月明牌搶先看！投行奧本海默欽點好市多 AI只看好這檔

美股4月明牌搶先看！投行奧本海默欽點好市多，股價潛在上漲空間約24%（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期美股跌跌不休，展望第2季佈局，Oppenheimer（奧本海默）列出未來1年將跑贏大盤清單，而3月來股價跌逾1成的好市多（Costco）則列在榜單上，估潛在上漲空間約24%，而投資首選則是漢堡連鎖店Shake Shack，至於科技股則青睞AppLovin。

CNBC報導，上週標準普爾500指數小幅上漲0.4%，結束了連續4週的跌勢，納斯達克指數上漲0.2%，也結束了長達4週的下跌，而30檔股票的道瓊斯指數上漲1.1%。

請繼續往下閱讀...

Oppenheimer指出，隨著股市在貿易和關稅緊張局勢、對經濟衰退的擔憂以及科技股市場萎縮的情況下回落，投資者越來越難以找到上漲動力。

在此背景下，Oppenheimer要求其分析師從他們的專業領域中選擇1隻他們預計會表現良好的股票，每隻股票都被公司評為未來1年跑贏大盤，該在該份頂級清單上，主要有好市多、Shake Shack和AppLovin。

報告指出，本月下跌約13.3%的好市多（Costco）則列為清單之上，此前這家批發零售商公佈財報，其獲利低於分析師的預期，然而同店銷售額的增長，收入超出預期。

Oppenheimer分析師Rupesh Parikh表示，我們非常看好好市多，並指出Costco獨特且不斷進步的消費者價值主張、全球增長前景、強大的管理團隊以及在更具競爭力的零售背景下，可持續營收和底線業績的潛力，以上週五收盤價909.26美元來看，還有24%的潛在上漲空間。

另1檔近期受到重創的連鎖漢堡店Shake Shack，雖然3月份下跌了17%，持續看好今年獲利7金同店銷售額增長，因此，研究團隊將其列為今年的投資首選。

分析師指出，Shake Shack第4季度收入年增14.8%，因為該公司在3個月內開設了19家分店和9家持牌餐廳。

至於科技股則看好過去1年股價飆升337%的AppLovin。

分析師指出，雖然AppLovin最近陷入困境，過去1個月下跌了24.4%，在不斷擴大的規模和客戶群繼續改善其核心產品性能，這將加速其市場滲透和市場佔有率，因此，近期股價下跌正好提供進場的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法