超級富豪瘋買多重國籍 ! 外媒揭 : 美國人最愛「這國」、最便宜好用

最受美國富豪青睞、想擁有的是海外國家公民身分是葡萄牙。（擷取自中國社交平台）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球地緣關係緊張，經濟不確定等因素引爆全球富豪空前遷移，但擁有雙重國籍已不再值得炫耀，持有4到8本護照以便於國際居住、旅行已司空見慣。《紐約郵報》報導，當中最受美國富豪青睞、想擁有的是葡萄牙公民身分，被認為是「最便宜好用」。

據報導，目前最受全球富豪們歡迎的簽證項目之一葡萄牙。申請人只要投資50萬歐元，移民5年、累計住35天後，就可拿歐盟護照可申請永久居留或入籍，進入申根區的29個國家。

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葡萄牙自2012年推出黃金簽證計畫以來，已為葡萄牙帶來了超過70億歐元（約新台幣2504億元）的顯著經濟收益。根據葡萄牙移民局（AIMA）數據顯示，在過去的6年申請葡萄牙公民身分的人數激增了366%，6年共超過140萬份申請。

報導指出，這些全球超級富豪們透過所謂的「黃金簽證」計畫來收集多重國籍，包括葡萄牙、馬爾他、紐西蘭、土耳其和多米尼克等國家的公民身份，以提升自身的影響力，每年約費數百萬美元。

專門向富裕投資者推廣280萬美元（約新台幣9246萬元）紐西蘭居留權的業者表示，超級富豪瘋買多重國籍，這和選擇買哪一輛車，沒什麼不同，有人選擇賓士、保時捷，甚至豐田，也許您不喜歡您出生國家的稅收制度。

業者強調，富裕的個人將這視為對地緣政治風險的對沖，這是一種多元化的佈局。只要夠富有，就可以在各國之間貨比3家，找到最划算的交易。

據報導，這些富豪們希望擁有多個可以生活和經營業務的地方，其心態是同為億萬富翁的美國總統川普最能了解。

在上個月，川普提出廢除美國長期實施、程序複雜且備受爭議的EB-5居留計劃，改為推出一張價值500萬美元（約新台幣1.65億元）的「黃金卡」。

據報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在訪談中指出，全世界有3700萬人有能力購買「黃金卡」，倘若賣出100萬張，將可為美國政府帶來豐厚的5兆美元（約新台幣165兆元）進帳。

盧特尼克指出，短短1天內就賣出1000張「黃金卡」。

不過，根據Get Golden Visa執行合夥人穆拉特·科斯昆 （Murat Coskun） 說法，現在對海外居留的最大需求，來自美國人自己。

根據Get Golden Visa一份題為《美國大外流》 的白皮書指出，現今的美國人越來越重視穩定和保障未來，而不是短期利益。

義大利公民援助組織 （Italian Citizenship Assistance） 創始人馬可·佩穆尼安 （Marco Permunian） 表示，美國人現在非常積極取得海外公民資格。據報導，該組織幫助美國人以25萬至200萬美元（約新台幣825萬至6604萬元）的價格，購買義大利居留權。

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