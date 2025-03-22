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突發意外怎麼辦？專家：18歲以上的每個人必備「這份文件」

2025/03/22 10:50

專家建議，有鑑於任何人都可能突然去世或失能，每位年滿18歲的人都應該完成「預設醫療指示」。（資料照）專家建議，有鑑於任何人都可能突然去世或失能，每位年滿18歲的人都應該完成「預設醫療指示」。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃不僅僅是富人或老年人的專利，專家建議，有鑑於任何人都可能突然去世或失能，每位年滿18歲的人都應該完成「預設醫療指示」，這也被稱作「醫療照護事前指示」（Advance Directives），或是預立醫療決定、生前遺囑，因為如果沒有適當的法律文件，你的家人或愛人可能會陷入困境，無法做出重要決策，甚至必須付出高昂的法律費用。

美媒《CNBC》報導，美國明尼蘇達州的律師威甘德（Zach Wiegand）指出，有個簡單的遺產規劃步驟，任何人都可以使用，可藉此幫助家人或愛人避免昂貴且耗時的法庭糾紛。他建議，每位年滿18歲的人都應該完成「預設醫療指示」。

預設醫療指示在美國屬於法律文件，在自身因為傷病，而無法自行做出決定時，可以指定某人，他有權為你做出醫療決策。以美國來說，如果沒有這些文件，當地政府將決定由誰為你做出醫療決策，而這個人可能並不是你想要的。

如果你已經訂婚、或是處於同性伴侶關係，又或者希望指定親密朋友代替你做出醫療決策，那麼預設醫療指示就特別重要。因為如果沒有這些文件的話，你的這些親屬很可能需要向法院申請監護權，恐需支付高昂律師費用來打官司，這個過程更可能持續到你康復或去世。

報導介紹，根據美國各州定義不同，但預設醫療指示通常會有1份生前遺囑和1份醫療授權書，生前遺囑通常用於說明你的醫療意願，特別是在臨終關懷方面的選擇。而醫療授權書則指定1位代表，在你無法自行做決定時，代替你做出醫療決策，不論這個情況是否危及生命。

至於台灣方面，根據衛福部統計，目前全台灣完成預立醫療決定意願註記者僅約9.5萬人，占成年人口不到1％。

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