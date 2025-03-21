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全家便利商店直營店進駐馬公西衛 澎湖超商大戰白熱化

2025/03/21 17:36

全家西衛直營店開幕，邀請馬公市長黃健忠剪綵。（記者劉禹慶攝）全家西衛直營店開幕，邀請馬公市長黃健忠剪綵。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市西衛里迎來首家全家便利商店，該店採用「超市型、駐車型」規劃，以滿足社區居民的日常採購需求，提升生活便利性。此門市亦為全家便利商店首次採用直接投資模式興建，顯示企業對馬公市場的重視及長遠布局。馬公市長黃健忠應邀出席開幕儀式，與企業代表共同見證新型態商業服務的落地。

馬公市長黃健忠表示，西衛里人口持續增長，對日常零售服務的需求日益提升，全家便利商店進駐，不僅補足現有商業設施的缺口，也為當地居民帶來更多購物選擇。市政團隊持續關注城市發展與民生需求，樂見企業投入在地經濟，優化消費環境，並期盼透過產業發展帶動地方商業活力，創造更多便利與經濟效益。

開幕活動現場，全家便利商店北一區營業本部本部長蕭大誠、北一區第三營業TEAM副部長陳大為、北一區開發TEAM徐伊樂等人亦出席，共同說明企業發展策略與未來服務規劃。馬公市公所將持續關注在地商業發展，促進企業與社區共榮，提升市民生活品質。

隨著全家超商直營店進駐西衛，雖然數量尚未追上另一家統一超商，但澎湖超商更趨白熱化，在澎湖本島形成「你開我跟」的激烈競爭模式，同時還越開越大間，不僅在店面、地點上較量，並講究同中求異，雖然西衛民宿如雨後春筍般林立，但此次新開全家直營店主要訴求為生鮮食品，搶攻當地客源，不只衝擊傳統小賣店，還直接與菜商搶生意。

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