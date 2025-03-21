TOYOTA會長豐田章男親駕賽車甩尾現身台灣 ROOKIE Racing全球首家合作據點曝

和泰汽車轉投資的車美仕斥資2億元在林口打造台灣 GR Garage，TOYOTA會長豐田章男（右5）親駕賽車甩尾現身台灣。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車轉投資的車美仕斥資2億元，在林口打造台灣 GR Garage，並成為ROOKIE Racing全球第1家合作據點。日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男，也是ROOKIE Racing擁有者，化身MORIZO和兒子豐田大輔親駕拉力賽車甩尾現身台灣，象徵著 TOYOTA 與台灣市場更緊密的連結。

豐田章男今天與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告台灣 GR Garage 與 ROOKIE Racing 將展開多方面的合作，包括商品開發與販售、更多車手來台交流機會、品牌推廣與技術支援等多項內容。

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台灣 GR Garage 除了販賣改裝品與提供專業的改裝諮詢外，還設有ROOKIE Racing專區、 GR 品牌故事牆、 WRC 世界拉力賽部品展示等多項充滿賽車元素的佈置。

現場也設有賽車模擬器，消費者可以挑戰由ROOKIE Racing的豐田大輔、石浦宏明與大嶋和也車手所留下的賽道紀錄。

進入GR Garage，除了可以一睹占地400坪的車迷朝聖熱點外，參觀者也立即捕捉到另一個開幕吸睛亮點。

MORIZO 在2007年征戰紐柏林的Altezza 109號車，以及MORIZO當年在紐柏林賽道上穿著的全套賽車服，竟驚喜現身台灣 GR Garage 中的 ROOKIE Racing 專區。

在109號車旁，則是一台全新「TGRR」塗裝的GR Yaris，兩台車款的並肩現身，代表著MORIZO從2007年踏上紐柏林賽道以來，到2025年再次挑戰紐柏林賽道，一路走來不變的初心。

豐田章男2007年以「MORIZO」之名站上紐柏林賽道，開啟了 GAZOO Racing 的傳奇篇章。時隔 18 年，他帶著 ROOKIE Racing 首次來到台灣。不僅為所有熱愛汽車的粉絲帶來震撼人心的演出，更透過與台灣 GR Garage 的合作， MORIZO 的精神正式跨越國界。

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