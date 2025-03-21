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今年恐是史上最虧！台水3月底送水價檢討報告

2025/03/21 15:49

台水董事長李嘉榮說，水價若沒有調整，會有很多問題，盼能夠合理化，預計3月底向經濟部提交檢討方案。（記者林菁樺攝）台水董事長李嘉榮說，水價若沒有調整，會有很多問題，盼能夠合理化，預計3月底向經濟部提交檢討方案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關切水價31年未調整，台水董事長李嘉榮今（21日）表示，台水財務來自水費收入，「水價若沒有調整，會有很多問題」，盼能夠合理化，預計3月底向經濟部提交檢討方案，但並非調漲方案；經濟部次長賴建信也強調，「現在沒有水價調漲方案」，會客觀審視台水的財務狀況。

經濟部21日舉辦「2025全國水會議」，李嘉榮在論壇上提到，台水持續降低漏水率，強化供水韌性，需要龐大經費更新設備，但水公司財務還是來自水費收入，而現行水價已經31年未調整，「水價沒有調整，會有很多問題」，盼外界思索水價合理調整議題。

李嘉榮會後補充，台水有降低漏水率計畫，由114年執行到121年，8年需要的經費高達807億元，其中，80億元由中央公務預算補貼，並分4年撥補，而剩下的經費台水要自行舉債。

李嘉榮坦言，舉債利息隨著利率攀升，一年要多繳十幾億元，另外，台電過去多次調漲電價後，供水透過電力輸送，也是年增十多億元，加上其他原物料成本等，台水今年估計會大虧59億元，光是電價若再調可能也會增加10億元，台水會面臨史上最虧的一年。

李嘉榮強調，台水為維持穩定供水，包括降漏管網改善，淨水廠等水源改善、抽水機等設備改善等等，今年的資本支出就要200多億元，台水才會期盼水價要合理調整。

目前台水仍會在3月底前送出「水價檢討報告」，但李強調，這不是調整方案。而台水檢討有三大方向，秉持照顧民生、減緩物價衝擊、級距增加等三原則進行水價方案規劃，特別是過去沒有太多的產業用水，50度以上到9000度等，都是同一費率，並不合理，級距增多才符合公平正義。

賴建信受訪則強調，「現在沒有水價調漲方案」，台水檢討報告包含供水效率、公司內部管理效能，並設法提升經營效能、設備效率，會客觀審視台水檢討報告。

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