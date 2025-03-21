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我國稽徵成本比3年降0.28個百分點 優於主要亞太國家

2025/03/21 15:17

財政部表示，我國稽徵成本比近3年來下降0.28個百分點，優於主要亞太國家。（財政部提供）財政部表示，我國稽徵成本比近3年來下降0.28個百分點，優於主要亞太國家。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處指出，2022年主要亞太國家稅務行政支出占總稅收比率（稽徵成本比）以馬來西亞1.78%最高，其次為日本 0.99%，台灣0.84%，澳洲0.78%、中國0.77%、新加坡0.72%；與2019年比較，亞太各國於疫後稅收成長，稽徵成本比多下降，尤以我國因近年上市櫃公司獲利大幅成長、國內消費動能增強，稅收表現頗佳，3年來稽徵成本比率下降0.28個百分點。

財政部表示，隨各國稅制與稅收結構、經濟環境、租稅順從及稅務人力配置等差異，隱含的稅收稽徵成本有所不同。依據亞洲開發銀行（ADB）今年1月最新發布資料，2022年主要亞太國家稽徵成本比率以馬來西亞1.78%最高，其次為日本0.99%、台灣0.84%、澳洲0.78%、中國0.77%、新加坡0.72%，泰國、印尼因每位稅務人員服務公民數偏高，稽徵成本分別為0.68%及0.41%較低。

與2019年比較，亞太各國於疫後稅收成長，稽徵成本比多呈下降之勢，尤以我國因近年上市櫃公司獲利大幅成長、國內消費動能增強，稅收表現頗佳，3年來稽徵成本比率明顯下降0.28個百分點。

財政部表示，使用各項創新科技，有助於節省人力、增進效率，進而降低稽徵成本，ADB選定AI、資料科學及數位認證等9項技術，並追蹤各國使用於稅務行政的狀況。我國2022年除分散式帳簿技術外，其餘8項均已導入，進度與日本、新加坡及澳洲等國相當，其成果反映於電子申報占比，我國不論在公司所得稅、個人所得稅及加值稅，電子申報占比均高於9成6，表現名列前茅。主要亞太鄰國中，南韓及星、馬、澳等4國占比亦高，幾近全面電子報稅，而日本個人所得稅僅 6成7案件採電子申報。

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