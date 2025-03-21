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TEL捐百萬公益金 助力台灣環保及失智長者關懷

2025/03/21 12:24

TEL捐百萬公益金，助力台灣環保及失智長者關懷。（TEL提供）TEL捐百萬公益金，助力台灣環保及失智長者關懷。（TEL提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron（TEL）在台灣長年支持公益活動，今宣布捐贈百萬公益金給「RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會」（RE-THINK）、「社團法人中華民國失智者照顧協會」，展現公司關注台灣社會公益需求，包括自然環境保護及失智長者的關懷。

TEL表示，海洋環境及生物多樣性是地球珍貴資產，隨著氣候變遷，海中生物逐漸減少，加上人類向海洋排放垃圾，導致海洋環境及生態系統惡化。RE-THINK藉由淨灘活動，希冀喚起台灣民眾對於環境的重視，同時利用社群影響力及教育落實，向大眾倡議環保理念，改善環境就從日常做起。

TEL也提到，隨著台灣人口進入高齡化，失智症患者增加更是社會亟需面對的重要課題，失智者照顧協會不遺餘力向患者及家屬提供協助，提升照護品質及知識技能，並透過各種活動，互相關懷、分享經驗，也呼籲大眾多關心家中長輩，預防勝於治療。

TEL表示，公司關注多方議題，對環境與人權尤其重視，希望能夠藉由這筆善款，幫助到有需要的對象，共同推動永續未來的實現，也希望公益組織能夠將善的循環持續下去。

此外，TEL指出，公司更於今年年初邀請多家組織舉辦義賣活動及講座，積極推廣公益，公司上百名同仁踴躍響應，積極與組織深入交流，參與投票選出想要捐贈的對象，也紛紛給予溫暖回饋，像是「未來希望挹注公益金在更多組織上，讓公司的心意幫助到更需要的社會角落」、「公益之路長長久久，這類活動有愛心又有意義」，TEL今後也將持續透過各式活動，為社會做出貢獻。

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