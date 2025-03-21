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台積電要被超車了！亞洲市值王寶座恐讓給「它」

2025/03/21 11:13

台積電（2330）股價今年與包括輝達（NVIDIA）在內全球多支晶片股一起陷入修正。（彭博資料照）台積電（2330）股價今年與包括輝達（NVIDIA）在內全球多支晶片股一起陷入修正。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台積電（2330）股價今年下跌約10%，與包括輝達（NVIDIA）在內全球多支晶片股一起陷入修正，與此同時，隨著投資人升高對騰訊AI布局的關注，該公司同期間上漲約30%，市值與台積電只差約1090億美元（約新台幣3.59兆元）左右，創2023年底以來最小差距。

《彭博》報導，雖然騰訊的股價距離2021年歷史高點還有一段路，但在北京近年打壓企業巨擘時，其表現優於中國同業。週三騰訊公布財報，上季營收增長速度是2023年以來最快，同時宣布將大幅增加AI基礎設施投資。

根據彭博資訊彙編的交易所數據，2月24日以來，全球基金淨減持台積電達到新台幣1904億元。截至週三（20日），外資持有台積電股票的比率降至72.7%，是2023年底以來最低。

相較下，追蹤騰訊的港股通資金持續流入，反映出投資人對這家中國科技巨擘AI轉型的期待。

雖然報導指出，騰訊目前股價仍較2021年最高點時低40%，但其戰略轉型步伐，明顯快於多數中國科技同業。

台積電能否守住亞洲市值王的寶座，可能要看2奈米／3奈米先進製程的進程和訂單情況，以及AI浪潮下軟硬實力的估值重構邏輯。

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