興農球證補償談不攏 中科二期第1季交地台積電確定跳票

「中科二期園區擴建」計畫，因興農高爾夫球場與會員的球證補償無法達成共識，第1季交地台積電確定要展延。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕攸關台積電2奈米以下最先進製程的「中科2期園區擴建」計畫，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題，今天再度召開協調會，興農提出依近3年成交價補償49萬至78.9萬不等的球證購回金額，會員認為太低無法接受，協商宣告破局；中科管理局表示，因球證問題未解決，無法完成土地點交，第1季交地台積電將被迫展延。

興農育樂公司今天由陳益軒律師代表出席，與興農球場會員權益促進會代表和律師進行第2次協商，興農表示，基於支持國家建設及經濟發展，並兼顧會員證會員的應有權益，公司同意對於球場會員證按最近3年的實際成交價，依照記名、無記名等6種會員證種類，以49萬至78.9萬不等的金額，給予先行受讓購回，確保會員證應有權益，並已成立專案信託方式處理會員證購回。

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興農並強調，公司發行的球場會員證，純屬會員擊球時享有優惠的權利，並非如同另一種股東制的球場會員證性質，在公司財產處分後，享有一定比例的分配權利。興農說，這項方案須待中科管理局依約完成還未給付的款項後，才會開始正式行文通知會員，並展開後續的相關作業手續。

不過此條件不被會員接受，興農球場會員權益促進會長陳永豐表示，近3年的成交價，是外界知道興農球場即將停業的崩盤價，並非實際的市場均價，跟會員要求的320萬市場行情差距太大，無法接受，並質疑中科管理局未將球證納入查估範圍，才會造成現在的局面，將會抗爭到底。

中科管理局則呼籲雙方再繼續理性協商，尋求共識，創造雙贏，強調台中園區擴建2期屬於國家重大經濟建設，有其推動期程，土地取得作業均已完成法定程序，因球證議題未解決，與興農未完成土地點交，原本預定今年第1季交地給台積電的規劃，將被迫展延，此狀況台積電也已經知道，將會持續努力，早日完成點交作業。

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