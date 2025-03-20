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國有房地包租標脫21戶 決標金額近50萬

2025/03/20 18:30

財政部國產署推動國有房地包租，今日標脫2標21戶。（記者鄭琪芳攝）財政部國產署推動國有房地包租，今日標脫2標21戶。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署推動國有房地標租與包租業，由其轉租與次承租人居住使用，今年1月21日公告國有房地包租共5標34戶，包括桃園市10戶、台中市11戶、苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，今日開標結果標脫2標21戶，決標金額合計49萬5888元。

國產署表示，本次標脫2標區位條件良好，吸引包租業者參與投標。其中，桃園市10戶、年租金底價20萬9510元，有4家搶標，由鴻富租賃住宅代管公司以年租金24萬8888元得標；台中市標的11戶、年租金底價18萬9425元，多達6家搶標，由碩陽公司以年租金24萬7000元得標。上述房地將由得標的包租業者進行房屋修繕後，轉租與次承租人居住使用。

國產署表示，國有房地包租為整體住宅政策一環，自2023年開辦至今，已標脫179戶，成績亮眼。國產署將持續篩選適當標的，第2季將再推出至少30戶，遍及彰化、雲林、南投、嘉義等以試市場水溫，預計於4月22日公告、6月12日開標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，歡迎包租業踴躍投標。

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