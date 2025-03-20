外資掃「這2檔高息ETF」！並大買群創逾3.2萬張

外資狂掃面板股群創（3481），大買逾3.2萬張，居買超第1。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（20日）收盤大漲416.43點，收在22377.26點，三大法人買超246.53億元，其中外資買超218.3億元，在投信今日買超前10檔個股中，可見外資狂掃面板股群創（3481），大買逾3.2萬張，居買超第1，在外資砸錢不手軟下，群創終場上漲0.61%，收16.45元，成交量超過7.8萬張。

與此同時，外資今日也大買高息ETF，包含00929、00940都上榜。

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外資買超前10大個股，依序為群創（3481）3萬2560張、復華台灣科技優息（00929）2萬9939張、群益優選非投等債（00953B）2萬8315張、中鋼 （2002）1萬7972張、元大台灣價值高息（00940）1萬7601張、聯電（2303）1萬5796張、陽明（2609）1萬3244張、凱基美國非投等債（00945B）1萬2503張、台積電（2330）1萬1701張、南亞科（2408）1萬66張。

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