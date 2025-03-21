央行下修今年經濟成長率至3.05%。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

1.台股週四（20日）開盤勁揚，上漲210.17點，以2萬2171點開出，隨後漲幅持續擴大，在台積電（2330）、聯發科（2454）雙王領漲下，收盤大漲416.43點，或1.9%，收2萬2377.26點。

2.由於美國總統川普關稅威脅，輝達（NVIDIA）正將供應鏈從亞洲轉移回美國。輝達執行長黃仁勳向《金融時報》表示，未來4年將支出數千億美元，採購在美國生產的晶片等電子產品，並強調「台積電在美國的投資大大增強我們的供應鏈彈性」。

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3.經濟部指出，因2月資通訊、電子產品接單強勁，加上國際手機新品上市、AI需求強勁、中國祭出舊換新政策等，帶動終端消費品成長，今年2月訂單金額為494.5億美元、年增31.1%；合併前2月接單金額964.2億美元、創歷年次高，展望第一季接單狀況，接單金額有望同創歷年次高。

4.台積電（2330）20日開高走高，以985元作收，一舉上漲33元、漲幅3.47%，成交量2.86萬張，其中，外資買超1.17萬張，終結連五賣，也是川普重返白宮以來，買超數次高的一個交易日。

5.利率連4凍！中央銀行理監事一致同意利率維持不變，基準利率維持在2%水準，未加碼打炒房措施。惟川普2.0不確定性大，全球經濟成長降溫，恐影響國內經濟成長力道，央行下修今年經濟成長率至3.05%。

6.央行理監事會議，除利率連四凍外，也未進一步推出第八波信用管制，房產業者認為，即便沒有第八波，事實是透過金檢來管控，預期第四季以前房貸仍處於緊縮狀態。

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