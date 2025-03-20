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投信大買「這檔高息ETF」 並狂敲長榮航逾1.4萬張

2025/03/20 15:43

投信今日買超前10檔個股中，以長榮航 （2618）最吸金，敲逾1.4萬張。（資料照）投信今日買超前10檔個股中，以長榮航 （2618）最吸金，敲逾1.4萬張。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（20日）收盤大漲416.43點，收在22377.26點，三大法人買超256.53億元，其中投信雖然賣超3.92億元，但在投信今日買超前10檔個股中，以長榮航 （2618）最吸金，敲逾1.4萬張，在投信力挺下，長榮航終場漲2.58%，收43.7元，成交量超過3萬張。

再來，投信買超第2大則是元大台灣高息低波 （00713），這也讓00713終場上漲0.3元，收55.10元，成交量上升至逾2.73萬張。

投信今日買超前10大個股，依序為長榮航 （2618）1萬4041張、元大台灣高息低波 （00713）4238張、長榮（2603）3202張、南亞科（2408）2359張、聯電 （2303）2317張、力成（6239）2063張、華南金（2880）1636張、上海商銀（5876）1280張、陽明（2609）1153張、日月光投控（3711）1076張。

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