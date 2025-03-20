賴正鎰：觀光「入不敷出」 呼籲國際行銷預算增至30億元

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰建議，觀光署提高國際宣傳預算。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元，台灣旅遊市場長期「入不敷出」，旅遊業恐進入艱困期，建議觀光署國際宣傳預算應從每年12餘億元至少增為30億元，尤其要多用短影音拍出台灣之美與感動的故事，透過網路行銷全球。

賴正鎰說，新冠疫情及三年烏俄戰爭，為全球帶來通膨及物價上漲，美國總統川普一連串高關稅，讓美元強勢，全球將有新一輪通膨壓力，在美國國內也難逃通膨加劇，新一輪的通膨將會反映在未來兩年的全球經貿，並對國際旅遊消費產生影響，比如機票漲價，住宿也變貴。

請繼續往下閱讀...

賴正鎰指出，2024年來台約785.8萬人次，雖較2023年的648.7萬人次，年增21%，但2023年全面開放邊境的第一年，僅回復到2019年的來台人數約55%，近兩年入境以東南亞國家最多，其中又以星、馬為主；去年日本來台人數有增加，接近港澳入境人數，均約131萬餘人，相較於亞洲鄰近觀光旅遊國家，台灣觀光動能真的恢復太慢了。

賴正鎰表示，台灣人去年出國約1685萬人次，其中前往日本者高達600萬人次，其次是東南亞地區近354萬人次，長期「入不敷出」，2023年觀光逆差142億美元，2024年觀光逆差更達近220億美元，國內旅遊業苦哈哈。

根據觀光署資料顯示，國際觀光旅館家數從2019年80家降至2024年71家，一般觀光旅館從47家減為45家，超過10家業者因市場低迷退出經營，甚至賣地蓋商辦或住宅，即便部分旅館這兩年投資改裝並提升服務，仍受限入境旅客不足，平均住房率下滑6%至7%，業者只得調漲房價來應對電費、人力及物價等成本壓力，致使平均房價拉高約20%。

賴正鎰指出，台灣若要重回2019年來台旅遊1200萬人，甚至提升到1500萬人次，建議可從8方向著手，一為儘快開放兩岸團客與自由行，擴大旅遊交流。二、擴大免簽國家範圍與簡化簽證流程。三、強化國際行銷與品牌塑造，提高國際宣傳預算到30億元。四、發展高端醫療與特色旅遊，針對新興市場及中東旅客強化友善設施，如清真餐廳、祈禱室等。

五為提升觀光基礎建設，政府加速改善觀光基礎建設，例如加速完成並啟用第三航廈、優化公共交通，並在機場、車站、重要旅遊景點，提供多國語言的即時翻譯機器人或設備。六、提升服務品質，建議觀光局應開設培訓班，幫助業者提升服務品質。七、推動特色旅遊與文化體驗。八、加強與國際航空公司與外國旅行社合作。

其中，在強化國際行銷與品牌塑造，提高國際宣傳預算到30億元方面，賴正鎰進一步表示，需加強對歐美及中東的國際行銷，不能把重心都放在東南亞或東北亞，同時以數位行銷、社交媒體及國際旅遊展，塑造台灣為「必訪目的地」形象。參考日本推廣「酷日本」（Cool Japan）的策略，結合文化、美食、科技、文創等元素，打造MIT台灣品牌，提升對等價值，吸引客人購買。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法