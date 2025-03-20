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倒數！彰化13.8萬戶可享囤房稅1％優惠 3/24前入戶籍才有

2025/03/20 15:37

彰化縣適用1%優惠稅率的房屋，全縣約有13.8萬戶符合資格。（記者張聰秋攝）彰化縣適用1%優惠稅率的房屋，全縣約有13.8萬戶符合資格。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕想要享受最低1%房屋稅率的民眾要抓緊時間了！去年7月1日上路的囤房稅2.0，針對全國僅持有1戶自住房屋且符合一定房屋現值條件者，提供1%優惠稅率，彰化縣地方稅務局提醒，距離最後申請期限只剩幾天，必須在3月24日前完成戶籍登記，否則房屋稅率恐將大幅攀升，最高甚至可能增加至近5倍！

彰化地方稅務局表示，這次適用1%優惠稅率的房屋條件為全國僅持有1戶自住房屋，且彰化縣房屋現值不超過148萬7900元。經統計，彰化縣約有13.8萬戶符合資格，但若房屋未完成本人、配偶或直系親屬的戶籍登記，將無法享有優惠，屆時稅率將依非自住房屋計算，跳升至2.6%至4.8%，稅額至少多一倍。

稅務局進一步提醒，戶籍登記除了影響房屋稅，還可能關係到農保資格、身心障礙者的牌照稅減免、地價稅的自住房優惠，甚至土地增值稅退稅等福利，民眾要自行權衡輕重做取捨。因應這次降稅，稅務局已寄了3次輔導信函通知屋主注意課稅新制。

此外，囤房稅2.0，鼓勵屋主釋出房屋至租屋市場，屋主若將房屋出租，並申報所得達租金標準，可適用較低的1.5%至2.4%稅率，而非2.0%至4.8%的一般非自住房屋稅率。屋主可檢具租賃契約書向當地稽徵機關提出申請，以較低稅率課徵房屋稅，如有疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800476969洽詢。

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