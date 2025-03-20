億鴻薄荷島净零轉型計畫 獲高雄智慧城市展最佳系統輸出獎

億鴻系統科技以「薄荷島净零轉型計畫」，榮獲高雄智慧城市展最佳系統輸出獎。圖左為國發會副主委 詹方冠；圖右為億鴻系統科技董事長 張家豪。

（圖由億鴻提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025淨零城市與智慧城市展於3月18日盛大開展，億鴻系統科技以薄荷島净零轉型計畫，榮獲高雄智慧城市展最佳系統輸出獎，

億鴻指出，所謂「薄荷島净零轉型計畫」，係2023年8月，該公司與菲律賓薄荷省簽署一項為期25年的智慧能源系統整合輸出專案，全面涵蓋太陽能、風電、水力發電、儲能設備、電動車應用及碳權交易等全方位綠色能源解決方案。該計畫旨在助力薄荷島邁向淨零轉型，成為海外節能、創能、儲能、充能、智能五能導入與應用的成功典範。

請繼續往下閱讀...

在此專案中，億鴻系統科技攜手日本知名工程顧問公司長大株式會社，共同向日本政府申請合作許可，並獲得日本政府的大力支持。長大株式會社以其在橋樑、軌道交通、能源及資通訊等多元領域的豐富經驗，為該計畫引入先進的工程技術與公私協力模式（PPP）運作，成就跨國合作的新里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法