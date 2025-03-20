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推動亞資中心！政院拍板OIU租稅優惠擬再延10年

2025/03/20 12:43

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，為擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院會今（20）日通過「國際金融業務條例」修正草案。（行政院提供）為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，為擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院會今（20）日通過「國際金融業務條例」修正草案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，為擴大我國保險業國際市場經營，提升國際保險業務銷售保險商品競爭力，行政院會今（20）日通過「國際金融業務條例」修正草案，將國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

金管會指出，為擴大我國保險業者商機，增進我國保險市場競爭力，在自由化、國際化與前瞻性的核心理念下，國際金融業務條例已在2015年2月4日開放保險業在境內設立OIU，並給予10年的租稅優惠，但此租稅優惠已於今年2月5日屆滿。

金管會說明，本次修正將可提供保險業者持續進行商品研發誘因，以利OIU保險商品之多元化，俾提高保戶購買商品意願，並透過OIU協同國際金融業務分行（OBU）與國際證券業務分公司（OSU）業務之推動，共同擴大我國資產管理業務發展，加深我國金融市場國際化程度。

至於預告草案原擬增列OBU之所得免徵營利事業所得稅，其損失亦不得自所得額中減除等相關規定，本次修法並未納入。

此外，行政院會今也拍板「證券投資人及期貨交易人保護法」修正草案，金管會說明，修正草案擴大投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由，增列公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，並明定已起訴且未確定訴訟案件，適用修正施行後規定。

金管會補充，另為擴大投保中心執行業務之經費來源，除現行當年度保護基金孳息外，增列將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併作為投保中心之經費來源，以因應未來業務發展，對證券市場有重大助益。

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