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股匯雙漲！新台幣一度見32字頭 暫收33.005元

2025/03/20 12:27

股匯雙漲！新台幣一度見32字頭 暫收33.005元。（記者陳梅英攝）股匯雙漲！新台幣一度見32字頭 暫收33.005元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會如市場預期維持利率不動，美股應聲大漲，四大指數同步收紅。台股受到美股連動，今早一吐悶氣，反彈逾300點，新台幣兌美元匯率一度站上32字頭，中午暫時收在33.005元、升值3.8分，台北外匯經紀公司成交量5.01億美元。

聯準會基準利率維持在4.25%至4.5%之間，從公佈的利率點陣圖觀察，官員們仍預計今年會降息2次，與去年12月預期相同，另外，聯準會上修今年通膨率、下調經濟成長率，反映美國總統川普新政的不確定性。

儘管有分析師認為，Fed上修今年核心個人消費者支出（PCE）從2.5%至2.8%，卻下調經濟成長率至1..7%來看，似乎出現了美國停滯性通膨跡象。不過，聯準會主席鮑爾會後記者會則表示，美國整體經濟強勁，出現嚴重衰退幅度可能性不大，貨幣政策仍有餘裕因應。

在鮑爾談話後，美股大漲，美元回落，不僅激勵台股走高，新台幣兌美元匯率早盤一度回到32字頭，最高觸及32.975元，升值6.8分。

主要亞幣方面，日圓昨日因日本央行暫停升息，一度貶破150兑1美元，惟隨著美債、美元走低，日圓也由低檔回升，早盤回至148兑1美元價位。

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