南亞SAYA攜手The North Face，紡織廢棄物化身「Rscuw」織物再生絲。南亞副總陳志文（左）與南亞SAYA品牌長施淙文。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞塑膠（1303）旗下環保品牌「 SAYA」與知名戶外品牌The North Face自2022年起聯手合作紡織廢棄物回收專案，成功將成衣邊角料轉化為高機能的「Rscuw」織物再生絲，年產能約1.2萬噸，更成為極限運動裝備的首選材料，南亞副總陳志文表示，未來SAYA將持續強化技術研發及回收效能，並與The North Face共同推動更多高機能環保產品。

南亞SAYA品牌長施淙文指出，The North Face採用Rscuw織物再生絲製作極地滑雪衣，完美結合機能性與環保理念，不僅能在極端環境中提供卓越性能，更展現對品質與永續的承諾，證明環保產品兼具高機能性與時尚感，打破消費者對環保材質的既有觀念。

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他解釋，根據統計每年全球產生約4000萬噸的廢棄服飾，其中85%被焚燒及掩埋，SAYA自2022年成功量產織物回收產品以來，不斷推進技術創新，不僅能高效處理成衣邊角料，更計畫今年第四季啟動全化學回收絲量產，並透過獨特織物回收專利技術，進一步挑戰回收舊衣及混紡織物的可能性，預估2027年產能可達萬噸級，全面提升消費後廢棄紡織品的再利用效益，為環境保護做出更大貢獻。

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