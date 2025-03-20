AI驅動Micro LED智慧製造 台廠創新技術驚艷GTC

台灣新創企業「瑞利光智能」此次在輝達的GPU技術大會上發表全球首個以AI驅動的MicroLED智慧製造技術「AI MioC」，獲得科技界的廣泛關注與肯定。（瑞利光智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕2023年成立的台灣新創企業「瑞利光智能（RVI）」專注於AI智慧製造與矽光子技術，此次在輝達（NVIDIA）的GTC技術大會（GTC 2025）上發表全球首個以AI驅動的MicroLED智慧製造技術「AI MioC」，獲得科技界的廣泛關注與肯定。

輝達執行長黃仁勳在此次大會中，正式宣布推出「Spectrum-X」光子共封裝光網路交換機，在台積電（2330）的共同封裝光學（CPO）支援之下，未來AI工廠的規模得以大幅擴展，且節能3.5倍、可靠性提升10倍，輝達將攜手多家行業領軍企業共同推動AI技術革新。

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瑞利光智能創辦人何志祥表示，黃仁勳的演講等同於正式定調，未來運算力的最佳化勢必仰賴矽光子，需要從晶片、主機板層級（chip-to-chip與board-to-board）的光通訊進行全面整合。在此方面，MicroLED矽光子有助於提升未來共同封裝光學的整合度，增進運算能力、強化散熱與可靠度。

瑞利光智能在GTC大會發佈的「AI MioC」技術利用先進的人工智慧運算優化MicroLED的製造過程，不僅提高了產能效率，同時也降低了生產成本，突破MicroLED產業的量產瓶頸外，生產出來的MicroLED陣列也能為下一代矽光子通訊提供更高效、更經濟的光源解決方案，將給業界示範「以AI製造AI」能帶來高速迭代的正向循環。

何志祥強調，AI MioC技術創新可望帶動產業變革，為未來的商業合作與技術發展奠定了堅實的基礎，期待未來能將AI MioC技術應用於更廣泛的產業，並繼續在AI智慧製造領域當中，在全球保持技術領先的市場地位。

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