美國正上演「搶銅」狂潮、溢價達12％ ! 分析師曝 : 美進口商「含淚吞」

美國總統川普下令對進口銅進行關稅調查，推升美國進口商瘋狂囤銅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼先前大搶黃金之後，美國進口商現在正上演「搶銅」狂潮。川普關稅威脅下，美國進口商正瘋狂囤銅，導緻美國Comex期銅與倫敦金屬交易所期銅溢價上升至每噸1200美元以上，接近2月中旬創下的歷史新高，倫敦銅價也突破1萬美元。

《彭博》引述4位消息人士稱，預計未來幾週將有10萬至15萬噸精煉銅運抵美國，倘若全部貨物在同一個月內運抵，將會打破2022年1月創下的13萬6951噸的歷史紀錄。

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據報導，包括托克集團（Trafigura Group）、嘉能可（Glencore Plc）和貢渥集團（Gunvor Group）在內的大宗商品交易商，正將大量原定運往亞洲的金屬轉運至美國。部分知情人士稱，由於進口到美國的銅數量龐大，交易商不得不在新奧爾良和巴爾的摩預訂額外的倉庫來容納這些貨物。

專家指出，川普總統（Donald Trump）在上個月底下令美國商務部以國家安全為由，對可能的銅關稅進行調查，此舉導致紐約銅期貨價格飆升至其他全球價格基準之上。現今外國的銅大量湧入美國，將產生廣泛影響，因為它消耗了包括最大銅消費國中國在內的其他市場的供應。

這導致了美國的銅價遠高於其他海外市場，這讓美國製造商感受到了全面貿易戰可能引發的成本上漲和供應鏈中斷。

分析師指出，週三紐約商品交易所Comex商品期貨交易所和倫敦金屬交易所的期銅出現價差、約有12%的溢價，這是貿易商和生產商在美國徵收關稅之前繼續將銅運往美國推升的結果。

高盛集團和花旗集團預計，美國將在今年底前，將對銅徵收25%的進口關稅。分析師認為，即使美國徵收關稅，美國銅買家也別無選擇，只能繼續購買進口銅，因為美國的銅消費量是其產量的兩倍。

隨著銅庫存不斷增加，美國買家已經開始尋求從智利和秘魯等國家採購更多銅。分析師認為，銅溢價正在重塑全球銅貿易格局，亞洲恐面臨供應短缺，這種混亂的局面將在短期內支撐銅價上漲。

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