晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

4月電價非漲不可？台電盼「電價結構合理化」

2025/03/19 20:40

我國電價與韓國電價相比圖表。（台電提供）我國電價與韓國電價相比圖表。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電累虧居高不下，台電董事長曾文生表示，台電的電價「沒有合理反映」才有虧損，現在和疫情前5年燃料均價相比，燃料幅度仍高逾6成，而平均電價只反映39%。他強調，由電價審議會綜合考量，但台電希望「電價結構要合理化」，尤其是民生330度以下的單價比二十年前還低。

曾文生談到電價調整方案，他坦言，電價成本與目前售價尚有6%差距，但這不包含合理利潤，電價審議會還是會綜合考量；台電仍「希望電價結構要合理化」，因目前民生最低的兩段、330度以下電價級距單價仍比20年前還低。

我國電價在2015、2016年馬政府執政後期，當時電價連三降，後來蔡政府執政的2018年漲3%，但民生電價500度以下均凍漲，2022年對千度以下住宅凍漲、2023年對住宅700度以下不調，去年四月賴政府才對住宅330度以下微調3%，這也導致與低級距的民生電價單價與成本偏離；但曾文生也坦言，若調整民生電價對CPI（消費者物價指數）的權數影響「確實會比較大」，對產業電價影響是相對間接。

外界多次質疑台電的電價調漲是因為核電減發、外購光電、外購民間電力價格過高所致；而近期國際燃料有走跌趨勢，國內電價卻仍有上漲壓力。

曾文生解釋，電價一直沒有跟著燃料漲幅合理反映；他指出，疫情前五年（2016-2020） 燃料價格平穩，煤價每噸80美元，天然氣價格每度新台幣9元，但今年煤價預估每噸約120到130美元，天然氣約15.4元，整體燃料價格比疫情前多2/3（66%），但電價調整約39%。

他強調，電價是複雜因子影響，台電最常與電業結構相近、都是單一國營的韓國電力相比。到去年為止，我國住宅用電單價2.77元、韓國住宅單價3.98元，今年產業電價4.27元、韓國產業電價單價4.98元。

而韓電自2022、2023、2024年都調漲電價，累虧一度高達新台幣8550億元，但若套用韓電調整後的售電價格。台電就不會大虧2675億元，而收斂到437億元，2023、2024年更能轉虧為盈296億元、1539億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財