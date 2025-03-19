4月電價非漲不可？台電盼「電價結構合理化」

我國電價與韓國電價相比圖表。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電累虧居高不下，台電董事長曾文生表示，台電的電價「沒有合理反映」才有虧損，現在和疫情前5年燃料均價相比，燃料幅度仍高逾6成，而平均電價只反映39%。他強調，由電價審議會綜合考量，但台電希望「電價結構要合理化」，尤其是民生330度以下的單價比二十年前還低。

曾文生談到電價調整方案，他坦言，電價成本與目前售價尚有6%差距，但這不包含合理利潤，電價審議會還是會綜合考量；台電仍「希望電價結構要合理化」，因目前民生最低的兩段、330度以下電價級距單價仍比20年前還低。

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我國電價在2015、2016年馬政府執政後期，當時電價連三降，後來蔡政府執政的2018年漲3%，但民生電價500度以下均凍漲，2022年對千度以下住宅凍漲、2023年對住宅700度以下不調，去年四月賴政府才對住宅330度以下微調3%，這也導致與低級距的民生電價單價與成本偏離；但曾文生也坦言，若調整民生電價對CPI（消費者物價指數）的權數影響「確實會比較大」，對產業電價影響是相對間接。

外界多次質疑台電的電價調漲是因為核電減發、外購光電、外購民間電力價格過高所致；而近期國際燃料有走跌趨勢，國內電價卻仍有上漲壓力。

曾文生解釋，電價一直沒有跟著燃料漲幅合理反映；他指出，疫情前五年（2016-2020） 燃料價格平穩，煤價每噸80美元，天然氣價格每度新台幣9元，但今年煤價預估每噸約120到130美元，天然氣約15.4元，整體燃料價格比疫情前多2/3（66%），但電價調整約39%。

他強調，電價是複雜因子影響，台電最常與電業結構相近、都是單一國營的韓國電力相比。到去年為止，我國住宅用電單價2.77元、韓國住宅單價3.98元，今年產業電價4.27元、韓國產業電價單價4.98元。

而韓電自2022、2023、2024年都調漲電價，累虧一度高達新台幣8550億元，但若套用韓電調整後的售電價格。台電就不會大虧2675億元，而收斂到437億元，2023、2024年更能轉虧為盈296億元、1539億元。

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