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看台菲種電 吳再益：可加深區域之間合作

2025/03/19 15:50

台綜院院長吳再益。（資料照）台綜院院長吳再益。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對「台菲種電」議題，台綜院長吳再益（19日）表示，經濟部推動「境外關內」，而台灣光電發展相對成熟，若上中下游廠商一條龍與其他台商前進，以「產業園區」概念發展，綠電直接供應園區，可發揮綜效；而綠電有餘電再透過電池船、海纜輸送。他強調，這也不僅單純經濟角度思考，還有區域合作等都要通盤考量，需要從長計議。

吳再益指出，菲律賓人口高達1.2億人、群島多，但主要經濟活動在呂宋島，人口就佔一半，隨供應鏈移轉，台灣若鎖定呂宋島北部，需要用綠電的廠商、再生能源上下業者共同前往開發「專業園區」，會具有效益。

他提到，台灣人口少於菲律賓，但人均用電密度高，代表台灣產業用電高，而新電廠場址難尋、也有很多抗爭，這都是台灣長期問題，需要克服。

吳再益分析，菲國屬於開發中國家，過去幾年經濟成長率6、7%以上，而用電成長預估也超越5%，菲國本身綠電也是供不應求，先賣給當地台商或企業，有餘電再輸電；他認為，輸電回台並非不可行，但要從長計議，成本合理化是關鍵因素之一，不過也不能單純只從經濟角度考量，可藉此深化區域之間合作。

他坦言，台菲之間若要拉海纜，深度是比較深，超過兩千公尺以上，而目前海纜深度達兩千公尺，全球還沒有建造實績，技術上待突破，而短期透過船運，類似電池船概念輸送也是一個方式。

吳再益也分析，台灣是孤立電網，若可往南與菲律賓，甚至延伸往北和日本串聯、互相支應，就會類似「歐洲大陸」電網互通，但前提也是菲國等電網基礎設施具備韌性。

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