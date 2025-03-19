立委逼問是否支持增加國定假日 洪申翰神回「有正向討論的空間」

勞動部長洪申翰出席立法院社會福利及衛生環境委員會，報告及備詢。（記者陳志曲攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞團爭取「還我七天假」，藍白黨團也在新會期聯手推動修法，多位立委今日引用台灣2024年總工時2030小時數據，逼問先前同為立委的勞動部長洪申翰，「是否支持增加國定假日」？對此，洪申翰強調國定假日相關法規為內政部主管，但坦言工時確實有「正向討論的空間」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。立委蘇清泉、黃秀芳、黃國昌、陳菁徽、王育敏等人紛紛鎖定「工時」議題，質詢勞動部長洪申翰，是否支持增加國定假日？

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立委黃國昌質詢指出，台灣2024年總工時為2030小時，前總統蔡英文上任時提出6大勞工政策，包含工時要減少，洪申翰過去在擔任立委時．也主張勞工過勞應增加國定假日，詢問勞動部的立場？立委王育敏也逼問是否支持「還我七天假」？

洪申翰解釋，國定假日相關的法規是內政部主管，但從勞動部角度，確實可以通盤考慮各領域工作者的狀況，勞動部會特別考量勞工的需求，認為國定假日的調整，若可在一致性、公平性的原則下進行討論，勞動部認為有「正向討論空間」。

針對勞動部次長李健鴻，週一在立法院內政委員會立委質詢時指出，工時確實有改善空間，勞動部正推動企業申請員工工作與家庭平衡補助計畫，但考量很多勞工「希望多加班多賺錢」，遭外界質疑。

對此，洪申翰解釋，工時確實有改善空間，但也確實有部分勞工領相對低的薪資，因此希望透過多加班來增加收入，但站在勞動部立場，當然不希望勞工都這樣想，勞工加班非勞動部所樂見，「不會鼓勵勞工多加班」。

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