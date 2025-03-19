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美知名預測機構首度發布「經濟衰退警報」！「這時候」就會發生

2025/03/19 12:22

加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森經濟預測中心於週二（18日）發布了其有史以來的首次「衰退預警」。（法新社）加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森經濟預測中心於週二（18日）發布了其有史以來的首次「衰退預警」。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森經濟預測中心（UCLA Anderson Forecast）於週二（18日）發布了其有史以來的首次「衰退預警」，指出川普政府的政策，將對經濟帶來重大變化，並稱經濟衰退可能會在未來1至2年內發生。

《CNBC》報導，自1952年以來一直發布經濟預測的UCLA安德森經濟預測中心表示，政府的關稅與移民政策，以及縮減聯邦勞動力的計劃，可能共同導致經濟收縮。而該機構的分析報告標題為：「如果川普政策全面落實，將導致經濟衰退」。

該預測機構在新聞稿中說：「雖然目前尚無經濟衰退發生的跡象，但在短期內形成經濟衰退，是完全有可能的。」

美國經濟衰退的官方認定，是由美國全國經濟研究所（NBER）的商業週期測定委員會（Business Cycle Dating Committee）該委員會通過一系列指標，包括生產、就業、收入和經濟增長等，來判斷經濟是否處於收縮階段。目前，這些具體指標都未達到使該委員會宣布衰退的水準。

根據《CNBC》週二發布的「聯準會3月調查」，受訪者平均預測未來1年內經濟衰退的可能性為 36%，高於上個月的 23%。然而，這一數據仍遠低於 2022 年至 2023 年疫情後期間普遍存在的50%水準，但事實顯示，當時許多預測後來被證明是錯誤的。這顯示出要預測經濟衰退有多麼困難。

當多個經濟部門同時萎縮時，就會出現經濟衰退。UCLA安德森經濟預測中心表示，政府移民政策導致的勞動力縮減，可能造成勞動力短缺，關稅將推高物價，並可能導致製造業收縮，而聯邦支出的變動，將減少政府雇員和私人承包商的就業機會。

ＵCLA 安德森預測中心稱：「如果這些因素以及其對商品與服務需求的連鎖反應同時發生，就會導致經濟衰退。」而關於經濟衰退發生的時間點，UCLA安德森預測中心僅表示，經濟衰退可能會在未來1至2年內發生。

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