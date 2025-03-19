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小米去年總營收達1.67兆元 雷軍直呼：史上最強年報

2025/03/19 10:08

小米集團創辦人雷軍稱，小米集團2024財報為「史上最強年報」 。（美聯社）小米集團創辦人雷軍稱，小米集團2024財報為「史上最強年報」 。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團週二（18日）發布2024年財報，公司2024年全年營收達人民幣3659.06億元（約新台幣1.67兆元），年增35.04%，創歷史新高。小米集團創辦人雷軍在社交平台微博發文，稱這是「史上最強年報」。

綜合媒體報導，雷軍發文稱，小米集團2024財報為史上最強年報，總收入3659億元人民幣，年增35%；經調整淨利272億元人民幣（約新台幣1242億元），年增41.3%；智慧電動車等創新業務收入328億元人民幣（約新台幣1498億元）；2024年研發投入241億元人民幣（約新台幣1101億元），年增25.9%。

汽車業務方面，雷軍表示，小米2024年交付新車13萬6854輛，2025全年交付目標提升至35萬輛；小米SU7 Ultra已提前完成全年1萬輛銷量目標。

受上述消息激勵，小米集團19日開盤股價大漲，截至台北時間19日上午10點，小米集團股價暫報58.70港元，漲幅1.82%。

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